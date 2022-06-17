Путин выступил с обвинениями в адрес США: объявили себя посланниками Господа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на Петербургском международном экономическом форуме.

"Соединенные Штаты, провозгласив победу в "холодной войне", объявили себя посланниками Господа на земле, у которые нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем, эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры", - заявил Путин.

По его словам, западный мир мыслит якобы категориями прошлого века. Кроме того, он назвал санкции против России "безумными и бездумными".