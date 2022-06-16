"Договор согласовали на 75%". У Путина снова заговорили о переговорах с Украиной
Переговоры между Украиной и РФ были приостановлены по инициативе Киева. Когда уже был на 75% согласован проект договора, заключенного переговорными группами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы делегации РФ на переговорах с Украиной Владимира Мединского, которого цитирует ТАСС.
"Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75. Прошло уже два месяца, но и до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что участвует в переговорах паузу", - говорит Мединский.
По его словам, у Москвы складывается впечатление, что якобы мир руководству Украины не нужен.
Также Мединский заявил, что переговорный процесс был прерван после визита в Киев высокопоставленных чиновников администрации США.
"Прервался после того, как Украину посетили в конце апреля руководители Пентагона и Государственного департамента США. Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза", - добавил Мединский.
Он также подчеркнул, что "Россия открыта к переговорам с Украиной, но Киев якобы до сих пор официально не ответил на согласованный переговорными группами проект мирного договора.
Напомним, как заявил глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому возвращаться за стол переговоров не время.
При этом в Госдепе США также уверены, переговоры с Россией не ко времени, потому что она не будет вести добросовестный диалог.
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