Путін виступив зі звинуваченнями на адресу США: оголосили себе посланцями Господа

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Сполучені Штати Америки (США) нібито "оголосили себе посланцями Господа на землі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
"Сполучені Штати, проголосивши перемогу в "холодній війні", оголосили себе посланцями Господа на землі, у які немає ніяких зобов'язань, а є тільки інтереси. Причому, ці інтереси оголошуються священними. Вони немов не помічають, що за останні десятиліття на планеті сформувалися і все голосніше заявляють про себе нові потужні центри", - заявив Путін.
За його словами, західний світ мислить нібито категоріями минулого століття. Крім того, він назвав санкції проти Росії "божевільними і бездумними".
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський, коментуючи хід війни з Росією і можливість переговорів, заявив, що Путін не осмислює наслідки своїх рішень перед тим, як їх прийняти.
Крім того, раніше у Путіна заявили, що договір з Україною нібито погоджено на 75%.
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