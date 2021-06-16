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Путин вылетел в Швейцарию. Там он встретится с Байденом

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Москва, Среда 16 июня 2021 11:20
Путин вылетел в Швейцарию. Там он встретится с Байденом Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Самолет президента России Владимира Путина взлетел в небо и взял курс на Швейцарию. Там он встретится с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает издание "Известия".

Журналисты Кремля и Белого дома уже приехали на виллу Ла Гранж, где через несколько часов начнется встреча лидеров России и США. Сотрудники СМИ прошли несколько проверок безопасности.

Путин вылетел в Швейцарию. Там он встретится с Байденом

Напомним, Путин может обозначить Байдену позицию России по вступлению Украины в НАТО.

В России обратили внимание на заявление президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. Говорят, что ранее такого не было.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Отметим, на саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.

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