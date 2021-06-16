Путін вилетів до Швейцарії. Там він зустрінеться з Байденом
Літак президента Росії Володимира Путіна злетів у небо і взяв курс на Швейцарію. Там він зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.
Про це повідомляє видання "Известия".
Журналісти Кремля і Білого дому вже приїхали на віллу Ла Гранж, де через кілька годин почнеться зустріч лідерів Росії і США. Співробітники ЗМІ пройшли кілька перевірок безпеки.
Нагадаємо, Путін може позначити Байдену позицію Росії щодо вступу України в НАТО.
У Росії звернули увагу на заяву президента США Джо Байдена про можливість вступу України в НАТО. Кажуть, що раніше такого не було.
Крім того, президент України Володимир Зеленський у день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.
Зазначимо, на саміті лідери держав Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ. Водночас НАТО закликало Україну до впровадження реформ.