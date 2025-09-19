Путін вважає, що Росія може виграти війну на виснаження, - ISW

У звіті нагадали заяву Путіна у четвер, 18 вересня про те, що на українському фронті перебувають понад 700 тисяч російських військовослужбовців. А 17 вересня начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив, що російські війська наступають "практично на всіх фронтах" війни.

Експерти ISW переконані, що такі меседжі Путіна і Герасимова відповідають загальній теорії перемоги, за якою Росія має ресурси та бойові можливості для нескінченного поступового просування і таким чином перемоги України у війні на виснаження.

На думку аналітиків, ця концепція заснована на припущенні, що Росія зможе пережити підтримку України з боку країн Заходу та виснажити здатність Сил оборони чинити опір агресії.

В Інституті нагадали неодноразові заяви Путіна про те, що він вважає можливим досягнення своїх воєнних цілей на полі бою, навіть якщо просування російських військ є повільним.

На думку диктатора, його армія зможе використати чисельну перевагу особового складу і ресурсів для виснаження ЗСУ.

"Останні заяви Путіна й Герасимова є частиною ширших зусиль Кремля змусити Україну та Захід негайно піти на поступки його максималістським вимогам, апелюючи до страху, що перемога Росії нібито неминуча та що російська агресія в майбутньому буде лише посилюватися", - переконані в ISW.