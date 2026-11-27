За даними розвідки, основну ставку Москва робить на атомну енергетику, проте паралельно заходить і в інші технологічні ніші.

Зокрема, під час конференції Egypt Energy 2026 російська держкорпорація "Росатом" підписала угоду з єгипетською технологічною компанією про локалізацію складання систем накопичення енергії на території Єгипту.

У Кремлі розраховують, що ця співпраця дозволить зміцнити позиції РФ на єгипетському енергоринку, перетворити країну на плацдарм для просування російських технологій на всьому континенті, а також створити механізми для обходу західних санкцій.

Крім того, сторони обговорили подальшу реалізацію будівництва АЕС "Ель-Дабаа", базові угоди щодо якої були укладені ще у 2015-2017 роках.

Ще одним пріоритетним проєктом для Москви в регіоні залишається просування плавучого атомного енергоблоку "ПЕБ-100" потужністю 100 МВт.

У ГУР наголошують, що участь РФ у створенні атомної інфраструктури автоматично означає централізоване обслуговування ядерного палива виключно на російській території.

Це ставить африканські країни в критичну довгострокову залежність від Москви та дає Кремлю прямі важелі впливу на їхню енергетичну безпеку й зовнішню політику.

Паралельно Росія готує кадри під свої стандарти - наразі в російських вишах за напрямом ядерної енергетики навчаються близько 400 студентів із понад 20 африканських країн.

У розвідці підсумовують, що всі ці кроки є частиною єдиної експансійної стратегії РФ для утримання держав регіону у власній сфері впливу.