По данным разведки, основную ставку Москва делает на атомную энергетику, однако параллельно входит и в другие технологические ниши.

В частности, на конференции Egypt Energy 2026 российская госкорпорация "Росатом" подписала соглашение с египетской технологической компанией о локализации сборки систем накопления энергии на территории Египта.

В Кремле рассчитывают, что это сотрудничество позволит укрепить позиции РФ на египетском энергорынке, превратить страну в плацдарм для продвижения российских технологий по всему континенту, а также создать механизмы для обхода западных санкций.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшую реализацию строительства АЭС "Эль-Дабаа", базовые соглашения по которой были заключены еще в 2015-2017 годах.

Еще одним приоритетным проектом для Москвы в регионе остается продвижение плавучего атомного энергоблока "ПЭБ-100" мощностью 100 МВт.

В ГУР отмечают, что участие РФ в создании атомной инфраструктуры автоматически означает централизованное обслуживание ядерного топлива исключительно на территории России.

Это ставит африканские страны в критическую долгосрочную зависимость от Москвы и дает Кремлю прямые рычаги влияния на их энергетическую безопасность и внешнюю политику.

Параллельно Россия готовит кадры под свои стандарты - в настоящее время в российских вузах по направлению ядерной энергетики обучаются около 400 студентов из более чем 20 африканских стран.

В разведке заключают, что все эти шаги являются частью единой экспансионной стратегии РФ для удержания государств региона в собственной сфере влияния.