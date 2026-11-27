Россия расширяет свое присутствие в энергетическом секторе Африки, используя это в качестве инструмента геополитического давления и формирования круга зависимых от Кремля государств.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным разведки, основную ставку Москва делает на атомную энергетику, однако параллельно входит и в другие технологические ниши.
В частности, на конференции Egypt Energy 2026 российская госкорпорация "Росатом" подписала соглашение с египетской технологической компанией о локализации сборки систем накопления энергии на территории Египта.
В Кремле рассчитывают, что это сотрудничество позволит укрепить позиции РФ на египетском энергорынке, превратить страну в плацдарм для продвижения российских технологий по всему континенту, а также создать механизмы для обхода западных санкций.
Кроме того, стороны обсудили дальнейшую реализацию строительства АЭС "Эль-Дабаа", базовые соглашения по которой были заключены еще в 2015-2017 годах.
Еще одним приоритетным проектом для Москвы в регионе остается продвижение плавучего атомного энергоблока "ПЭБ-100" мощностью 100 МВт.
В ГУР отмечают, что участие РФ в создании атомной инфраструктуры автоматически означает централизованное обслуживание ядерного топлива исключительно на территории России.
Это ставит африканские страны в критическую долгосрочную зависимость от Москвы и дает Кремлю прямые рычаги влияния на их энергетическую безопасность и внешнюю политику.
Параллельно Россия готовит кадры под свои стандарты - в настоящее время в российских вузах по направлению ядерной энергетики обучаются около 400 студентов из более чем 20 африканских стран.
В разведке заключают, что все эти шаги являются частью единой экспансионной стратегии РФ для удержания государств региона в собственной сфере влияния.
Напомним, что интерес Москвы к Африканскому континенту не ограничивается энергетическими проектами – Кремль системно использует экономическую уязвимость региона для нужд собственного военно-промышленного комплекса и пополнения армии.
В частности, стало известно, что Россия привлекает женщин из Африки к производству "Гераней".
По данным расследования Украинского центра безопасности и сотрудничества, для этого действует разветвленная транснациональная сеть, вербующая гражданок африканских стран на заводы по сбору ударных дронов в РФ под видом образовательно-трудовой программы "Алабуга Старт".
Кроме того, Россия продолжает использовать континент в качестве источника живой силы для боевых действий.
Как сообщалось ранее, РФ масштабно вербует африканцев на войну против Украины, делая ставку на беднейшие государства - в частности, Бурунди, Зимбабве, Сьерра-Леоне и даже Мадагаскар.
В целом Украина уже идентифицировала более 5,4 тысяч граждан стран Африки, которых Москва обманом или обещаниями высоких заработков затянула в ряды своей оккупационной армии.