Путін втратив вплив? Чому Китай готується до зміни влади у Росії, - WSJ

Чотири роки війни та ізоляції змінили роль глави Кремля Володимира Путіна у відносинах з Пекіном - тепер він дедалі частіше виступає у ролі того, хто просить, а не диктує умови. Тим часм Китай помалу готується до можливого відходу Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Wall Street Journal .

Партнерство, де більше немає рівності

Ще у 2013 році голова Китаю Сі Цзіньпін називав главу Кремля Володимира Путіна "взірцем для наслідування" і захоплювався його впливом на світовій арені. Після повномасштабного вторгнення в Україну ситуація змінилася кардинально.

Сьогодні на Китай припадає майже 40% зовнішньої торгівлі Росії, тоді як частка Росії у торгівлі Китаю не перевищує 4%. Економіки країн настільки розійшлися, що диктатор Путін дедалі частіше опиняється у ролі прохача, а не рівноправного партнера.

Пекін заблокував газову угоду

Під час травневого візиту Путіна до Пекіна росіяни розраховували підписати угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру - 2". Китайські чиновники погодилися на проєкт лише за умови, що газ продаватимуть за внутрішньою російською ціною - тобто фактично попросили Кремль субсидувати будівництво.

Угоду так і не підписали.

"Сі прийняв Путіна, як імператор, який приймає гостя у своєму замку", - сказав німецький бізнесмен Йорг Вутке, - "і відправив його додому".

Символіка теж змінилася

На знімках з останнього візиту Путіна китайські медіа показали фото, на якому глава Кремля дивиться знизу вгору на спільний портрет із Сі Цзіньпіном. У Пекіні запевнили, що постановка не мала на меті принизити російського лідера.

Пекін занепокоєний зближенням Росії з Пхеньяном

Китайських чиновників турбує військова співпраця Росії з Північною Кореєю. У Пекіні побоюються, що передача російських технологій посилить ядерний потенціал Пхеньяна і підштовхне Південну Корею та Японію ще ближче до США.

Пекін зміцнює контакти з російськими чиновниками та представниками еліти, які можуть визначати курс Росії після відходу Путіна.

Китай розбудовує довгострокові зв'язки не лише з нинішнім керівництвом РФ, а й з тими, хто впливатиме на політику країни в майбутньому.