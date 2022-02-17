Зеленский о вступлении Украины в НАТО: Франции и Германии нужно для этого делать больше

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении украинского государства в НАТО. По его словам, они должны для этого делать больше.

"Я думаю, что Франции и Германии надо больше делать, чтобы приближать возможность Украины относительно вступления в НАТО. Они сами должны быть заинтересованы и быть в этом уверены", - заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, президент Франции Эммануэль Макрон ему "много раз говорил, что это не просто в отношении НАТО, он будет поддерживать украинское решение".

"Господин Шольц (канцлер Германии, - ред.) отреагировал на последней встрече в Киеве. Он сказал, что все понимают, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО. Это был его сигнал, он был публичный. Или это его мнение, или это мнение Германии, или это его видение или реакция на те или иные разговоры с другими государствами, мне сложно сказать", - отметил президент Украины.

Зеленский сообщил, что будет с канцлером Германии встречаться еще в Мюнхене и обсудит этот вопрос еще раз.