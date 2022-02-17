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Не надо перекручивать. РФ использует вопрос НАТО как оправдание войск на границе Украины, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Четверг 17 февраля 2022 11:04
Не надо перекручивать. РФ использует вопрос НАТО как оправдание войск на границе Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия использует вопрос НАТО как оправдание войск на границе Украины. Он разъяснил несколько моментов по поводу НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ответ Зеленского на вопрос журналистов.

По его словам, в Конституции Украины есть геополитический курс страны.

"Большая часть стран НАТО не считают, что это был правильный шаг со стороны Украины вписать это в нашу Конституцию. Но у нас это есть. Это точно выбор украинского народа: где мы хотим быть. Но не выбор украинского народа, когда мы там будем, не только от нас зависит", - заявил президент Украины.

Зеленский сообщил, что три десятка стран должны поддержать вступ Украины единогласно.

"Что касается референдума, я вообще считаю, что такие вопросы должны решать именно на референдуме, такие вопросы должен решать только народ, а потом уже вносить в Конституцию. Но мы там, где мы уже есть.... Сегодня остро не стоит вопрос по поводу даты, это РФ сегодня использует это как сигнал, оправдание, почему они стоят на границе, что они якобы защищают свой сувернитет", - заявил президент Украины.

По его словам, это информация извращена и некоторые европейские страны подыгрывают России.

"Я считаю это неправильным. Потому что у нас же нет двух территорий. Наши территории оккупированные, на наших границах стоит армия, не надо перекручивать", - заявил он.

Напомним, Зеленский считает, что Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении украинского государства в НАТО.

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Владимир Зеленский Украина НАТО
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