Путин встретится с Эрдоганом в Иране: что планируют обсудить

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Иране. Визит российского президента в Тегеран запланирован на 19 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Он рассказал, что в Тегеране пройдет трехсторонняя встреча между лидерами РФ, Турции и Ирана. Также состоится отдельный разговор Эрдогана и Путина.
"В ближайшее время намечается российско-турецкая встреча на высшем уровне, в ее преддверии Путин и Эрдоган обсудили актуальную повестку", - заявил Песков.
Стоит отметить, что это лишь третий визит за границу, который совершит Путин после начала войны в Украине.
Напомним, что накануне Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Обсудили комплекс вопросов накануне встречи на высшем уровне. В частности, во время разговора лидеры обсуждали войну в Украине и обеспечение "зерновых коридоров".
Ранее мы писали, что Эрдоган призвал Путина обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.
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