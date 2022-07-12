Путін зустрінеться з Ердоганом в Ірані: що планують обговорити

Він розповів, що в Тегерані пройде тристороння зустріч між лідерами РФ, Туреччини та Ірану. Також відбудеться окрема розмова Ердогана і Путіна.

"Найближчим часом намічається російсько-турецька зустріч на вищому рівні, напередодні Путін і Ердоган обговорили актуальний Порядок денний", - заявив Пєсков.

Варто зазначити, що це лише третій візит за кордон, який здійснить Путін після початку війни в Україні.