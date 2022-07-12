Путин встретится с Эрдоганом в Иране: что планируют обсудить

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Иране. Визит российского президента в Тегеран запланирован на 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова .

Он рассказал, что в Тегеране пройдет трехсторонняя встреча между лидерами РФ, Турции и Ирана. Также состоится отдельный разговор Эрдогана и Путина.

"В ближайшее время намечается российско-турецкая встреча на высшем уровне, в ее преддверии Путин и Эрдоган обсудили актуальную повестку", - заявил Песков.

Стоит отметить, что это лишь третий визит за границу, который совершит Путин после начала войны в Украине.