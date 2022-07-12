Путін зустрінеться з Ердоганом в Ірані: що планують обговорити
Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Ірані. Візит російського президента до Тегерана запланований на 19 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Він розповів, що в Тегерані пройде тристороння зустріч між лідерами РФ, Туреччини та Ірану. Також відбудеться окрема розмова Ердогана і Путіна.
"Найближчим часом намічається російсько-турецька зустріч на вищому рівні, напередодні Путін і Ердоган обговорили актуальний Порядок денний", - заявив Пєсков.
Варто зазначити, що це лише третій візит за кордон, який здійснить Путін після початку війни в Україні.
Нагадаємо, що напередодні Путін і Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили комплекс питань напередодні зустрічі на вищому рівні. Зокрема, під час розмови лідери обговорювали війну в Україні та забезпечення "зернових коридорів".
Раніше ми писали, що Ердоган закликав Путіна забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.
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