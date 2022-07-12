Путін зустрінеться з Ердоганом в Ірані: що планують обговорити

Фото: Путін зустрінеться з Ердоганом в Ірані (kremlin.ru)

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Ірані. Візит російського президента до Тегерана запланований на 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Він розповів, що в Тегерані пройде тристороння зустріч між лідерами РФ, Туреччини та Ірану. Також відбудеться окрема розмова Ердогана і Путіна. "Найближчим часом намічається російсько-турецька зустріч на вищому рівні, напередодні Путін і Ердоган обговорили актуальний Порядок денний", - заявив Пєсков. Варто зазначити, що це лише третій візит за кордон, який здійснить Путін після початку війни в Україні.