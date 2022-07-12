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Путін зустрінеться з Ердоганом в Ірані: що планують обговорити

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 13:05
Путін зустрінеться з Ердоганом в Ірані: що планують обговорити Фото: Путін зустрінеться з Ердоганом в Ірані (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Ірані. Візит російського президента до Тегерана запланований на 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Він розповів, що в Тегерані пройде тристороння зустріч між лідерами РФ, Туреччини та Ірану. Також відбудеться окрема розмова Ердогана і Путіна.

"Найближчим часом намічається російсько-турецька зустріч на вищому рівні, напередодні Путін і Ердоган обговорили актуальний Порядок денний", - заявив Пєсков.

Варто зазначити, що це лише третій візит за кордон, який здійснить Путін після початку війни в Україні.

Нагадаємо, що напередодні Путін і Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили комплекс питань напередодні зустрічі на вищому рівні. Зокрема, під час розмови лідери обговорювали війну в Україні та забезпечення "зернових коридорів".

Раніше ми писали, що Ердоган закликав Путіна забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.

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