Путін у всіх розмовах чітко каже, що хоче щось завоювати, - Шольц

На Громадянському діалозі в Потсдамі канцлер ФРН відкрито висловився про свої телефонні розмови з кремлівським диктатором і розвіяв сподівання, що Путіна вдасться переконати відступити у його жорстокій кампанії проти України.

"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він також дуже чітко каже, що він цілком прагне щось завоювати. Він просто хоче силоміць відібрати частину української території", - зазначив Шольц.

Канцлер Німеччини також звернув увагу на те, що таких планів керівник Кремля повністю дотримується, навіть попри величезні втрати російських окупантів.

Він додав, що російське керівництво і в минулому демонструвало жорстоку поведінку, наприклад, у Сирії або Чечні, де воно "стерло з землі цілу країну".

Також Шольц наголошує, що незважаючи на це, планує й надалі продовжувати діалог із Путіним.