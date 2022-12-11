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Путин во всех разговорах четко говорит, что хочет что-то завоевать - Шольц

Коллаж РБК-Украина: канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин
Автор: Владимир Костырин

Канцлер Германии Олаф Шольц констатирует, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

На Гражданском диалоге в Потсдаме канцлер ФРГ открыто высказался о своих телефонных разговорах с кремлевским диктатором и развеял надежды на то, что Путина удастся убедить отступить в его жестокой кампании против Украины.

"Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он также очень четко говорит, что он всецело стремится что-то завоевать. Он просто хочет силой отобрать часть украинской территории", - отметил Шольц.

Канцлер Германии также обратил внимание, что таких планов руководитель Кремля всецело придерживается, даже несмотря на огромные потери российских оккупантов.

Он добавил, что российское руководство и в прошлом демонстрировало жестокое поведение, например, в Сирии или Чечне, где оно "стерло с лица земли целую страну".

Также Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.

Напомним, ранее Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Путиным призвал диктатора вывести войска с территории Украины.

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Владимир ПутинОлаф ШольцВойна России против Украины