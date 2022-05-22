Путин вряд ли перекроет поставки газа крупным странам ЕС, - Тиммерманс

По мнению вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, на сегодня мало шансов на то, что Россия полностью перекроет поставки.

"Маловероятно, что президент России Путин перекроет газовый кран Нидерландам или таким крупным странам, как Италия или Германия. Потому что этим он сильно себе навредит", - отметил он.

Он подчеркнул, что Путин в основном оказывает давление на мелких покупателей.

"Он предпочел бы сохранить на своей стороне крупных игроков, потому что это практически единственный источник дохода, который у него остался", - добавил Тиммерманс.