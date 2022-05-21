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Россия прекратила поставки газа в Финляндию

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Москва, Суббота 21 мая 2022 08:52
Россия прекратила поставки газа в Финляндию Фото: Россия прекратила поставки газа в Финляндию (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 21 мая, российский "Газпром" приостановил экспорт газа в Финляндию. Такое решение стало последней эскалацией спора с западными странами по поводу платежей за энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Газпром экспорт" потребовал, чтобы европейские страны оплачивали поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину, но Финляндия отказывается это делать.

"Импорт газа через точку входа в Иматру прекращен", - говорится в заявлении компании Gasgrid Finland.

Иматра является точкой входа российского газа в Финляндию.

Накануне компания Gasum также подтвердила прекращение поставок.

"Поставки природного газа в Финляндию по договору поставки компании Gasum были прекращены. Начиная с сегодняшнего дня, в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников по трубопроводу Balticconnector", - говорится в сообщении компании.

Balticconnector соединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.

Отметим, ранее Gasum отказалась перейти на новую схему оплаты поставок газа по требованию "Газпрома" и обратилась в международный арбитраж.

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