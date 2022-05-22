RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін навряд чи перекриє поставки газу великим країнам ЄС, - Тіммерманс

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін навряд чи перекриє поставки газу великим країнам Європейського союзу. Зокрема, Нідерландам, Німеччині та Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nos.

На думку віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса, на сьогодні мало шансів на те, що Росія повністю перекриє поставки.

"Малоймовірно, що президент Росії Путін перекриє газовий кран Нідерландам або таким великим країнам, як Італія або Німеччина. Тому що цим він сильно собі зашкодить", - зазначив він.

Він підкреслив, що Путін в основному чинить тиск на дрібних покупців.

"Він волів би зберегти на своїй стороні великих гравців, тому що це практично єдине джерело доходу, який у нього залишився", - додав Тіммерманс.

Нагадаємо, напередодні Російська Федерація припинила постачання газу до Фінляндії після того, як фінські компанії відмовилися відкривати рублеві рахунки для оплати за новими умовами.

До цього всупереч діючим контрактам поставки газу припинилися до Польщі та Болгарії. Країни Балтії самі відмовилися від російського газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЕвросоюзРосійська ФедераціяГаз