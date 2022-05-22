Путін навряд чи перекриє поставки газу великим країнам ЄС, - Тіммерманс

Президент Росії Володимир Путін навряд чи перекриє поставки газу великим країнам Європейського союзу. Зокрема, Нідерландам, Німеччині та Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nos.
На думку віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса, на сьогодні мало шансів на те, що Росія повністю перекриє поставки.
"Малоймовірно, що президент Росії Путін перекриє газовий кран Нідерландам або таким великим країнам, як Італія або Німеччина. Тому що цим він сильно собі зашкодить", - зазначив він.
Він підкреслив, що Путін в основному чинить тиск на дрібних покупців.
"Він волів би зберегти на своїй стороні великих гравців, тому що це практично єдине джерело доходу, який у нього залишився", - додав Тіммерманс.
Нагадаємо, напередодні Російська Федерація припинила постачання газу до Фінляндії після того, як фінські компанії відмовилися відкривати рублеві рахунки для оплати за новими умовами.
До цього всупереч діючим контрактам поставки газу припинилися до Польщі та Болгарії. Країни Балтії самі відмовилися від російського газу.
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