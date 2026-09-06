Путін впевнений, що візьме Донбас до кінця року, - Reuters

Джерело, близького до Кремля, заявило, що Путін досі має намір захопити дедалі більше територій. Але Reuters уточнює, що такий коментар було дано до того, як з'явилися публікації та візит спецпредставників Трампа Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера до Москви.

"Немає жодних шансів досягти угоди по лінії фронту, поки Путін не завершить забезпечення безпеки частини Донецької області, що залишилася", - сказало джерело, додавши, що лідер Кремля впевнений у цьому ґрунтуючись на інформації своїх командирів, що це відбудеться до кінця року.

Західні військові аналітики вважають таку можливість малоймовірною з огляду на повільні темпи прогресу Москви.

Зазначимо, що вчора 5 вересня посланці Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви, де провели переговори з Путіним, які тривали понад три години. Reuters зазначає, що поки що немає жодних ознак, що ця бесіда дала прорив. Принаймні так агентство оцінило слова помічника Путіна Юрія Ушакова після цієї зустрічі.