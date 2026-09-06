Путин уверен, что возьмет Донбасс до конца года, - Reuters

Источник, близкого к Кремлю, заявил, что Путин до сих пор намерен захватить все больше территорий. Но Reuters уточняет, что такой комментарий был дан до того, как появились публикации и визите спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

"Нет никаких шансов достичь соглашения по линии фронта, пока Путин не завершит обеспечение безопасности оставшейся части Донецкой области", - сказал источник, добавив, что лидер Кремля уверен в этом основываясь на информации своих командиров, что это произойдет до конца года.

Западные военные аналитики считают такую возможность маловероятной, учитывая медленные темпы прогресса Москвы.

Отметим, что вчера 5 сентября посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где провели переговоры с Путиным, которые длились более трех часов. Reuters отмечает, что пока нет никаких признаков, что эта беседа дала прорыв.