Путін впевнений, що візьме Донбас до кінця року, - Reuters
Російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, має намір захопити всю територію Донбасу. Він вважає, що така мета досяжна до кінця цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерело, близького до Кремля, заявило, що Путін досі має намір захопити дедалі більше територій. Але Reuters уточнює, що такий коментар було дано до того, як з'явилися публікації та візит спецпредставників Трампа Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера до Москви.
"Немає жодних шансів досягти угоди по лінії фронту, поки Путін не завершить забезпечення безпеки частини Донецької області, що залишилася", - сказало джерело, додавши, що лідер Кремля впевнений у цьому ґрунтуючись на інформації своїх командирів, що це відбудеться до кінця року.
Західні військові аналітики вважають таку можливість малоймовірною з огляду на повільні темпи прогресу Москви.
Зазначимо, що вчора 5 вересня посланці Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви, де провели переговори з Путіним, які тривали понад три години. Reuters зазначає, що поки що немає жодних ознак, що ця бесіда дала прорив. Принаймні так агентство оцінило слова помічника Путіна Юрія Ушакова після цієї зустрічі.
Мирні переговори
Нагадаємо, що після вчорашньої зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков дав кілька коментарів російським ЗМІ. У них він сказав, що США сформулювали цілу низку міркувань щодо виходу з війни, а також стверджує, що посланці Трампа обіцяли використати у сьогоднішніх переговорах з Україною оцінки, які висловив Путін.
Також ми писали, що за даними Axios, США та Росія обговорили подальші кроки щодо завершення війни, які публічно будуть озвучені протягом найближчих тижнів. Загальна мета візиту - просувати програму Трампа щодо встановлення миру.
Крім Віткоффа і Кушнера під час візиту до Москви були й кілька інших представників, зокрема міністр фінансів США щодо санкцій. Ймовірно, торкнулася тема американських санкцій проти Росії.