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Путин уверен, что возьмет Донбасс до конца года, - Reuters

07:29 06.09.2026 Вс
1 мин
Что сказал источник, близкий к Кремлю?
aimg Эдуард Ткач
Путин уверен, что возьмет Донбасс до конца года, - Reuters Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему намерен захватить всю территорию Донбасса. Он считает, что такая цель достижима до конца этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник, близкого к Кремлю, заявил, что Путин до сих пор намерен захватить все больше территорий. Но Reuters уточняет, что такой комментарий был дан до того, как появились публикации и визите спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

"Нет никаких шансов достичь соглашения по линии фронта, пока Путин не завершит обеспечение безопасности оставшейся части Донецкой области", - сказал источник, добавив, что лидер Кремля уверен в этом основываясь на информации своих командиров, что это произойдет до конца года.

Западные военные аналитики считают такую возможность маловероятной, учитывая медленные темпы прогресса Москвы.

Отметим, что вчера 5 сентября посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где провели переговоры с Путиным, которые длились более трех часов. Reuters отмечает, что пока нет никаких признаков, что эта беседа дала прорыв.

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