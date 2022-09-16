Путин впервые за долгое время высказался о войне в Украине: главные цитаты

Президент России Владимир Путин впервые за долгое время сделал сразу несколько заявлений о ходе войны против Украины. В частности, прокомментировал возможность переговоров, ракетные удары, захват Донбасса и контрнаступление ВСУ.
РБК-Украина собрало все сегодняшние цитаты Путина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"То, что они (западные страны, - ред.) всегда стремились к распаду нашей страны - это точно, Сожаление вызывает только то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. По сути говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий мы и начали "специальную военную операцию". Именно к этому некоторые западные страны во главе с США стремятся и стремились, создать такой антироссийский анклав".
"Мы действительно достаточно сдержанно отвечаем, но до поры-до времени. Совсем недавно вооруженные силы России нанесли там пару чувствительных ударов. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если и дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным".
"Киевские власти объявили о том, что они проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет (идти, - ред.) и чем она закончится. Они объявили, что никаких договоренностей добиваться не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки, они сейчас пытаются это сделать, проводя контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится".
"План корректировке не подлежит. Генштаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью - а основной целью является "освобождение" всей территории Донбасса, эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии".
"У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, они идут. Идут небольшим темпом, но постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, что мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее... Поэтому мы не спешим в этой части".
"Честно говоря, я не знаком с тем, что они на этот раз предлагают. Мы, когда вели переговорный процесс с сегодняшними киевскими властями и завершили, по сути говоря, этот переговорный процесс в Стамбуле известным проектом соглашения. После чего войска от Киева отвели… В целом мы согласились по большому счету (с гарантиями, - ред.)… Но киевские власти сами отложили в долгий ящик. Что они там еще придумали, я не знаю, потому что у них позиция по каждому вопросу меняется чуть ли не каждый день. Надо посмотреть. В этой связи хотелось бы напомнить, что до начала "специальной военной операции" мы говорили о принципах безопасности (для России, - ред.)".
"Они же отказываются. Первое условие - чтобы они согласились, они же не хотят. Господин Зеленский публично же сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - не надо".
При этом, по его словам, на встрече в Самарканде турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не предлагал ему организовать встречу с Зеленским.
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