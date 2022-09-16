У Путина своя война, где он "захватывает все новые и новые территории Донбасса"

Об этом заявил Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Риа Новости ".

Он заявил, что план "специальной военной операции" (так в России называют войну в Украине - ред.) корректировке не подлежит.



Путин заявил, что Генеральный штаб по ходу принимает оперативные решения, но основной целью является якобы освобождение всей территории Донбасса. По его словами, эта операция продолжается, несмотря на контрнаступление украинской армии.

"У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, идет небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает все новые и новые территории", - сказал он.