ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Путина своя война, где он "захватывает все новые и новые территории Донбасса"

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 19:28
У Путина своя война, где он "захватывает все новые и новые территории Донбасса" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия продолжает операцию по "освобождению" Донбасса и якобы захватывает новые территории.

Об этом заявил Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Риа Новости".

Он заявил, что план "специальной военной операции" (так в России называют войну в Украине - ред.) корректировке не подлежит.

Путин заявил, что Генеральный штаб по ходу принимает оперативные решения, но основной целью является якобы освобождение всей территории Донбасса. По его словами, эта операция продолжается, несмотря на контрнаступление украинской армии.

"У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, идет небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает все новые и новые территории", - сказал он.

Напомним, что главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник признал успехи ВСУ. Он утверждает, что украинские военные находятся у границ с Луганской областью.

Кроме того, россияне уже сбежали из Сватово Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Донбасс
NEWS
Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники