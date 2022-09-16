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Путин заговорил о встрече с Зеленским

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Москва, Пятница 16 сентября 2022 19:32
Путин заговорил о встрече с Зеленским Фото: президент России Владимир Путин (РосСМИ)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Узбекистане заговорил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Эрдоган – ред.) предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату", - сказал Путин.

По словам президента РФ, первое условие, необходимое для встречи – это согласие Киева.

"Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией", - добавил Путин.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и вновь предложит ему встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что пока речь о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не идет. Для этого якобы нужен фундамент договоренности.

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