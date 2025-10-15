Зазначається, що це перший візит Шараа до Росії після повалення минулого року режиму Башара Асада, якого усунули повстанці під його керівництвом.

За даними агентства, під час зустрічі сторони обговорять регіональні та міжнародні питання, а також перспективи подальшої співпраці між Сирією та РФ.

Серед тем переговорів - майбутнє російських військових баз у Тартусі та Хмеймімі, а також офіційне звернення сирійської сторони з проханням передати Башара Асада для судового розгляду за злочини проти громадян Сирії.

Тим часом у Кремлі заявили, що між країнами за багато десятиліть склалися "особливі стосунки".

"Відносини між Сирією та Росією завжди мали виключно дружній характер", - заявив цинічно Путін під час зустрічі, враховуючи те, що російські Повітряні сили регулярно завдавали ударів з повітря по позиціях "Тахрір аш-Шам", лідером якої і був Ахмед аш-Шараа.