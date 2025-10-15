Сегодня, 15 октября, президент Сирии Ахмед аш-Шараа приехал в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры проходят в Кремле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и пресс-службу Кремля.
Отмечается, что это первый визит Шараа в Россию после свержения в прошлом году режима Башара Асада, которого устранили повстанцы под его руководством.
По данным агентства, во время встречи стороны обсудят региональные и международные вопросы, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между Сирией и РФ.
Среди тем переговоров - будущее российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, а также официальное обращение сирийской стороны с просьбой передать Башара Асада для судебного разбирательства за преступления против граждан Сирии.
Тем временем в Кремле заявили, что между странами за многие десятилетия сложились "особые отношения".
"Отношения между Сирией и Россией всегда имели исключительно дружественный характер", - заявил цинично Путин во время встречи, учитывая то, что российские Воздушные силы регулярно наносили удары с воздуха по позициям "Тахрир аш-Шам", лидером которой и был Ахмед аш-Шараа.
Напомним, Ахмед аль-Шараа стал известным как лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая действовала на севере Сирии. После длительных боевых действий и падения режима диктатора Башара Асада в 2024 году он возглавил переходную администрацию страны.
Международная коалиция, в частности Турция и Катар, поддержала его кандидатуру как компромиссную фигуру для стабилизации Сирии.
В начале 2025 года аль-Шараа официально стал президентом переходного правительства. Его основной целью стало прекращение войны, создание новой конституции и подготовка к демократическим выборам.
Сирийский диктатор Башар Асад покинул столицу и получил с семьей убежище в России, прихватив много награбленного за годы у власти.
После смены власти президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, которые действовали в отношении страны начиная с 2004 года.
Также известно, что Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.