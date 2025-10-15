Отмечается, что это первый визит Шараа в Россию после свержения в прошлом году режима Башара Асада, которого устранили повстанцы под его руководством.

По данным агентства, во время встречи стороны обсудят региональные и международные вопросы, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между Сирией и РФ.

Среди тем переговоров - будущее российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, а также официальное обращение сирийской стороны с просьбой передать Башара Асада для судебного разбирательства за преступления против граждан Сирии.

Тем временем в Кремле заявили, что между странами за многие десятилетия сложились "особые отношения".

"Отношения между Сирией и Россией всегда имели исключительно дружественный характер", - заявил цинично Путин во время встречи, учитывая то, что российские Воздушные силы регулярно наносили удары с воздуха по позициям "Тахрир аш-Шам", лидером которой и был Ахмед аш-Шараа.