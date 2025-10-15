RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Путин впервые встретился с президентом Сирии в Кремле после свержения Асада (видео)

Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 15 октября, президент Сирии Ахмед аш-Шараа приехал в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры проходят в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и пресс-службу Кремля.

Отмечается, что это первый визит Шараа в Россию после свержения в прошлом году режима Башара Асада, которого устранили повстанцы под его руководством.

По данным агентства, во время встречи стороны обсудят региональные и международные вопросы, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между Сирией и РФ.

Среди тем переговоров - будущее российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, а также официальное обращение сирийской стороны с просьбой передать Башара Асада для судебного разбирательства за преступления против граждан Сирии.

Тем временем в Кремле заявили, что между странами за многие десятилетия сложились "особые отношения".

"Отношения между Сирией и Россией всегда имели исключительно дружественный характер", - заявил цинично Путин во время встречи, учитывая то, что российские Воздушные силы регулярно наносили удары с воздуха по позициям "Тахрир аш-Шам", лидером которой и был Ахмед аш-Шараа.

 

Смена режима в Сирии

Напомним, Ахмед аль-Шараа стал известным как лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая действовала на севере Сирии. После длительных боевых действий и падения режима диктатора Башара Асада в 2024 году он возглавил переходную администрацию страны.

Международная коалиция, в частности Турция и Катар, поддержала его кандидатуру как компромиссную фигуру для стабилизации Сирии.

В начале 2025 года аль-Шараа официально стал президентом переходного правительства. Его основной целью стало прекращение войны, создание новой конституции и подготовка к демократическим выборам.

Сирийский диктатор Башар Асад покинул столицу и получил с семьей убежище в России, прихватив много награбленного за годы у власти.

После смены власти президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, которые действовали в отношении страны начиная с 2004 года.

Также известно, что Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

