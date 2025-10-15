Сьогодні, 15 жовтня, президент Сирії Ахмед аш-Шараа приїхав до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Перемовини проходять у Кремлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та пресслужбу Кремля.

Зазначається, що це перший візит Шараа до Росії після повалення минулого року режиму Башара Асада, якого усунули повстанці під його керівництвом.

За даними агентства, під час зустрічі сторони обговорять регіональні та міжнародні питання, а також перспективи подальшої співпраці між Сирією та РФ.

Серед тем переговорів - майбутнє російських військових баз у Тартусі та Хмеймімі, а також офіційне звернення сирійської сторони з проханням передати Башара Асада для судового розгляду за злочини проти громадян Сирії.

Тим часом у Кремлі заявили, що між країнами за багато десятиліть склалися "особливі стосунки".

"Відносини між Сирією та Росією завжди мали виключно дружній характер", - заявив цинічно Путін під час зустрічі, враховуючи те, що російські Повітряні сили регулярно завдавали ударів з повітря по позиціях "Тахрір аш-Шам", лідером якої і був Ахмед аш-Шараа.