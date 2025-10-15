ua en ru
Путін вперше зустрівся із президентом Сирії у Кремлі після повалення Асада (відео)

Середа 15 жовтня 2025 15:19
Путін вперше зустрівся із президентом Сирії у Кремлі після повалення Асада (відео) Фото: російський диктатор Володимир Путін та лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 15 жовтня, президент Сирії Ахмед аш-Шараа приїхав до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Перемовини проходять у Кремлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та пресслужбу Кремля.

Зазначається, що це перший візит Шараа до Росії після повалення минулого року режиму Башара Асада, якого усунули повстанці під його керівництвом.

За даними агентства, під час зустрічі сторони обговорять регіональні та міжнародні питання, а також перспективи подальшої співпраці між Сирією та РФ.

Серед тем переговорів - майбутнє російських військових баз у Тартусі та Хмеймімі, а також офіційне звернення сирійської сторони з проханням передати Башара Асада для судового розгляду за злочини проти громадян Сирії.

Тим часом у Кремлі заявили, що між країнами за багато десятиліть склалися "особливі стосунки".

"Відносини між Сирією та Росією завжди мали виключно дружній характер", - заявив цинічно Путін під час зустрічі, враховуючи те, що російські Повітряні сили регулярно завдавали ударів з повітря по позиціях "Тахрір аш-Шам", лідером якої і був Ахмед аш-Шараа.

Зміна режиму в Сирії

Нагадаємо, Ахмед аль-Шараа став відомим як лідер угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке діяло на півночі Сирії. Після тривалих бойових дій і падіння режиму диктатора Башара Асада у 2024 році він очолив перехідну адміністрацію країни.

Міжнародна коаліція, зокрема Туреччина та Катар, підтримала його кандидатуру як компромісну фігуру для стабілізації Сирії.

На початку 2025 року аль-Шараа офіційно став президентом перехідного уряду. Його основною метою стало припинення війни, створення нової конституції та підготовка до демократичних виборів.

Сирійський диктатор Башар Асад залишив столицю і отримав із сім'єю притулок у Росії, прихопивши багато награбованого за роки при владі.

Після зміни влади президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли щодо країни починаючи з 2004 року.

Також відомо, що Україна і Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

