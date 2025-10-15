ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин впервые встретился с президентом Сирии в Кремле после свержения Асада (видео)

Среда 15 октября 2025 15:19
UA EN RU
Путин впервые встретился с президентом Сирии в Кремле после свержения Асада (видео) Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 15 октября, президент Сирии Ахмед аш-Шараа приехал в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры проходят в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и пресс-службу Кремля.

Отмечается, что это первый визит Шараа в Россию после свержения в прошлом году режима Башара Асада, которого устранили повстанцы под его руководством.

По данным агентства, во время встречи стороны обсудят региональные и международные вопросы, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между Сирией и РФ.

Среди тем переговоров - будущее российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, а также официальное обращение сирийской стороны с просьбой передать Башара Асада для судебного разбирательства за преступления против граждан Сирии.

Тем временем в Кремле заявили, что между странами за многие десятилетия сложились "особые отношения".

"Отношения между Сирией и Россией всегда имели исключительно дружественный характер", - заявил цинично Путин во время встречи, учитывая то, что российские Воздушные силы регулярно наносили удары с воздуха по позициям "Тахрир аш-Шам", лидером которой и был Ахмед аш-Шараа.

Смена режима в Сирии

Напомним, Ахмед аль-Шараа стал известным как лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая действовала на севере Сирии. После длительных боевых действий и падения режима диктатора Башара Асада в 2024 году он возглавил переходную администрацию страны.

Международная коалиция, в частности Турция и Катар, поддержала его кандидатуру как компромиссную фигуру для стабилизации Сирии.

В начале 2025 года аль-Шараа официально стал президентом переходного правительства. Его основной целью стало прекращение войны, создание новой конституции и подготовка к демократическим выборам.

Сирийский диктатор Башар Асад покинул столицу и получил с семьей убежище в России, прихватив много награбленного за годы у власти.

После смены власти президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, которые действовали в отношении страны начиная с 2004 года.

Также известно, что Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кремль Война в Сирии
Новости
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит