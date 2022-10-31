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Путін воюватиме й у 2023 році. В ISW спрогнозували, як саме діятимуть росіян на полі бою

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Понеділок 31 жовтня 2022 03:33
Путін воюватиме й у 2023 році. В ISW спрогнозували, як саме діятимуть росіян на полі бою Фото: Президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Олег Васьків

Президент РФ Володимир Путін спробує продовжити звичайні військові операції, щоб утримати раніше окуповані території та створити умови для згортання західної підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російський диктатор навряд чи піде на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї, за винятком раптового краху російських військових, що дозволить українським силам здійснювати просування по всьому театру воєнних дій.

"Також надзвичайно малоймовірно, що Путін буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО", - вказують в ISW.

На думку фахівців, президент РФ продовжуватиме натякати на можливість використання ядерної зброї та погрожуватиме Альянсу. Таким чином він намагатиметься зупинити допомогу, яку Захід надаватиме Україні взимку.

"Цей прогноз базується на двох оцінках. По-перше, Путін ставить умови для продовження кидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні у осяжному майбутньому, замість того, щоб призупинити операції з відновлення ефективних військових сил. По-друге, теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи", - пояснюють у звіті.

В Інстититі вивчення війни додають, що недавно завершена часткова мобілізація у РФ переконливо свідчить про те, що російський диктатор має намір воювати й у 2023 році.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про досягнення Збройних сил України на фронті.

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