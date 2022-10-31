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Путин будет воевать и в 2023 году. В ISW спрогнозировали, как именно будут действовать россияне на поле боя

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Понедельник 31 октября 2022 03:33
Путин будет воевать и в 2023 году. В ISW спрогнозировали, как именно будут действовать россияне на поле боя Фото: Президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Олег Васкив

Президент РФ Владимир Путин попытается продлить обычные военные операции, чтобы удержать ранее оккупированные территории и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российский диктатор вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, за исключением внезапного краха российских военных, что позволит украинским силам совершать продвижение по всему театру военных действий.

"Также очень маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО", - указывают в ISW.

По мнению специалистов, президент РФ будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и угрожать Альянсу. Таким образом, он будет пытаться остановить помощь, которую Запад будет оказывать Украине зимой.

"Этот прогноз базируется на двух оценках. Во-первых, Путин ставит условия для продолжения бросания плохо подготовленных российских войск непосредственно к боевым действиям в Украине в обозримом будущем, вместо того, чтобы приостановить операции по восстановлению эффективных военных сил. Во-вторых, теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы", - объясняют в отчете.

В Инститите изучения войны добавляют, что недавно завершенная частичная мобилизация в РФ убедительно говорит о том, что российский диктатор намерен воевать и в 2023 году.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о достижениях Вооруженных сил Украины на фронте.

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