Путін визнав, що Кремль і Міноборони РФ втратили довіру росіян до правдивості заяв щодо війни в Україні, - ISW

Своїми діями диктатор також підтвердив те, що мілблогери продовжують мати вплив на населення, яке вважає їх достовірним джерелом інформації.

"

Президент РФ навіть готовий терпіти незначну критику від мілблогерів, яких вважає лояльними, аби продовжувати кидати на війну проти України все більше ресурсів.

захистив мілблогерів від нападів Міноборони РФ і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій Росії.

Путін навіть підвищив деяких відомих мілблогерів з великою кількістю підписників, запропонувавши їм офіційні посади у Кремлі.

"Популярність мілблогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності Путіна підготувати населення РФ до тривалої війни", - припускають фахівці.

В Інституті вивчення війни додають, що Путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій мілблогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища майже напевно пов'язані між собою.