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Зеленський назвав напрямки, де ЗСУ просуваються і де ведуть найважчі бої

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Київ, Неділя 20 листопада 2022 21:47
Зеленський назвав напрямки, де ЗСУ просуваються і де ведуть найважчі бої Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українські військові ведуть найважчі бої у Донецькій області, хоча в останній день інтенсивність атак дещо знизилася.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Найбільш жорсткі бої, як і раніше, в Донецькій області. Хоча атаки цієї доби менші - через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою", - зазначив Зеленський.

За його словами, у Луганській області ЗСУ потроху і з боями просуваються. Зранку на сході зафіксовано майже 400 обстрілів.

"Південь – тримаємо оборону, послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів. Дякую кожному та кожній, хто тримає позиції та хто допомагає нашим силам оборони", - додав глава держави.

Раніше ми писали, що ЗСУ відбили атаки окупантів у районі Білогорівки Луганської області, а також біля Спірного, Яківлі та Бахмута Донецької області.

Також повідомлялося, що українські військові вразили місця зосередження живої сили російських окупантів у Запорізькій області. Противник зазнав значних втрат.

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