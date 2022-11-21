Путин признает, что Кремль и Минобороны РФ потеряли доверие россиян к правдивости заявлений о войне в Украине, - ISW

Удвоив поддержку военных корреспондентов, президент РФ Владимир Путин признал, что большинство россиян уже не доверяют заявлениям Кремля и Минобороны о ходе войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Своими действиями диктатор также подтвердил, что милблогеры продолжают оказывать влияние на население, которое считает их достоверным источником информации.
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Президент РФ даже готов терпеть незначительную критику от милблогеров, считаемых лояльными, чтобы продолжать бросать на войну против Украины все больше ресурсов.