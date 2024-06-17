Путін виявляє інтерес до переговорів, щоб схилити Захід до поступок щодо України, - ISW

"ISW продовжує вважати, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у сумлінних переговорах і лише симулює інтерес до них в окремих випадках у рамках ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб схилити Захід до випереджальних поступок, які порушать суверенітет України", - йдеться у звіті.

Також аналітики вважають, що Путін навряд чи буде зацікавлений у мирних переговорах у найближчому майбутньому. Це пояснюється тим, що нещодавно російський диктатор виклав теорію перемоги Росії в Україні, яка базується на припущенні, що російські війська здатні до необмеженого поступового наступу на полі бою, щоб пережити підтримку України з боку Заходу.