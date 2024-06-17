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Кулеба: Настане момент, коли треба буде говорити з Росією, але не мовою ультиматумів

Понеділок 17 червня 2024 03:11
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Кулеба: Настане момент, коли треба буде говорити з Росією, але не мовою ультиматумів Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що колись "треба буде" вести переговори з Росією, але Україна не дозволить їй говорити мовою ультиматумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми прекрасно розуміємо, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз", - сказав Кулеба на брифінгу в межах саміту миру.

Він вважає, що остання заява російського диктатора Володимира Путіна про "пропозицію" припинення вогню проти України в обмін на чотири українські області була покликана, щоб "збити" саміт миру у Швейцарії.

"Йому це не вдалося, серйозного ставлення до його пропозицій немає, тому що (зроблено) дві фундаментальні помилки: мова ультиматумів і друга – що це за вимога, щоб суверенна країна залишила власну суверенну територію?", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що переговори з РФ Україна має починати з "найсильнішої позиції".

"Скінчити війну можна тільки посадивши обидві сторони за стіл перемовин. Наш президент хоче для України найсильнішої позиції", - сказав глава МЗС.

При цьому він згадав про "голоси з Глобального Півдня щодо складних компромісів, на які треба піти", що прозвучали в перший день саміту.

“Це не та мова, яку ми чуємо від західних партнерів", - зазначив Кулеба.

Голоси з Глобального Півдня щодо складних компромісів

У перший день саміту миру, 15 червня, його учасник міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що переговори, які будуть викликати довіру, потребуватимуть "важкого компромісу".

А міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту - Росія".

"Пропозиція" Путіна

Коротко: пропозиція російського диктатора полягає в тому, щоб Україна в обмін на припинення Росією вогню відмовилася від своїх чотирьох областей і пообіцяла не вступати в НАТО. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Президент Володимир Зеленський назвав цю пропозицію черговим "ультиматумом" диктатора і заявив, що дії Путіна спрямовані на відродження нацизму.

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Війна в Україні Саміт миру Дмитро Кулеба
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