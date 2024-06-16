Без арешту через ордер. Швейцарія допустила участь Путіна в новому саміті миру

Російський диктатор Володимир Путін може бути присутнім на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією, попри наявність ордера Міжнародного кримінального суду.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференцію за підсумками саміту.

На питання журналістів щодо можливої присутності Путіна у Швейцарії з урахуванням виданого МКС ордера на його арешт для подальших переговорів і, можливо, конференції щодо миру в Україні, Амхерд сказала, що це можливо.

"Так, якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду", - сказала вона.

Її слова також підтвердив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Він сказав, що це може бути організовано.

"Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, - можемо зробити виняток із цього", - сказав він.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у зв'язку з його причетністю до злочинів, скоєних під час війни в Україні.

Це рішення стало важливим кроком у процесі міжнародного правосуддя та відповідальності за воєнні злочини. Ордер на арешт був виданий на основі звинувачень у грубих порушеннях міжнародного права, включаючи злочини проти людяності та військові злочини.

Ордер має на меті притягнути Путіна до відповідальності та забезпечити справедливість для жертв конфлікту. Незважаючи на дипломатичний і політичний імунітет, видача ордера на арешт Путіна є потужним сигналом від міжнародної спільноти про неприйнятність безкарності за такі дії.

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