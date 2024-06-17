Путин проявляет интерес к переговорам, чтобы склонить Запад к уступкам по Украине, - ISW

Президент России Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах. Его "интерес" к диалогу призван склонить Запад к уступкам, которые нарушат суверенитет Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
"ISW продолжает считать, что президент России Владимир Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и лишь симулирует интерес к ним в отдельных случаях в рамках более широких информационных усилий, направленных на то, чтобы склонить Запад к упреждающим уступкам, которые нарушат суверенитет Украины", - говорится в отчете.
Также аналитики считают, что Путин вряд ли будет заинтересован в добросовестных переговорах в обозримом будущем. Это объясняется тем, что недавно российский диктатор изложил теорию победы России в Украине, основанную на предположении, что российские войска способны к неограниченному постепенному наступлению на поле боя, чтобы пережить поддержку Украины со стороны Запада.
Напомним, что Швейцария допустила участие Путина во втором саммите мира, несмотря на наличие ордера на арест.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, наступит момент, когда нужно будет вести переговоры с Россией. Но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов, как делает страна-агрессор сейчас.
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