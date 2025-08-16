Путін виступив проти припинення вогню та запропонував альтернативу, - журналіст Axios

"Президент Трамп заявив (президенту України Володимиру – ред.) Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню та надає перевагу всеохопній угоді для припинення війни", - повідомив журналіст Axios.

За словами джерела, Трамп під час розмови з Зеленським також сказав, що швидке підписання мирної угоди краще за припинення вогню.

Розмова Трампа та Зеленського після саміту на Алясці

Трамп сьогодні зранку, 16 серпня, провів телефонний дзвінок з Зеленським та європейськими лідерами. Відомо, що у розмові брали участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький та прем’єр Британії Кір Стармер,

Також до розмови приєднались генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

За словами Зеленського, розмова була змістовною, спочатку один на один, а потім за участі європейських лідерів. Президент України також повідомив, що деталі завершення війни та вбивств обговорюватиме з Трампом під час зустрічі у Вашингтоні вже цього понеділка.