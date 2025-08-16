UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Путін виступив проти припинення вогню та запропонував альтернативу, - журналіст Axios

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський диктатор Володимир Путін у ході перемовин з президентом США Дональдом Трампом на Алясці не підтримав пропозицію про припинення вогню, запропонувавши підписати всеосяжну угоду щодо завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Axios Барака Равіда.

"Президент Трамп заявив (президенту України Володимиру – ред.) Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню та надає перевагу всеохопній угоді для припинення війни", - повідомив журналіст Axios.

За словами джерела, Трамп під час розмови з Зеленським також сказав, що швидке підписання мирної угоди краще за припинення вогню.

Розмова Трампа та Зеленського після саміту на Алясці

Трамп сьогодні зранку, 16 серпня, провів телефонний дзвінок з Зеленським та європейськими лідерами. Відомо, що у розмові брали участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький та прем’єр Британії Кір Стармер,

Також до розмови приєднались генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

За словами Зеленського, розмова була змістовною, спочатку один на один, а потім за участі європейських лідерів. Президент України також повідомив, що деталі завершення війни та вбивств обговорюватиме з Трампом під час зустрічі у Вашингтоні вже цього понеділка.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 16 серпня, в Анкориджі, штат Аляска, відбулася зустріч президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Основною темою переговорів стали бойові дії Росії в Україні.

Більше подробиць про результати саміту Трампа і Путіна на Алясці – читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниЗустріч Трампа та ПутінаВолодимир Зеленський