Путин выступил против прекращения огня и предложил альтернативу, - журналист Axios

Российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске не поддержал предложение о прекращении огня, предложив подписать всеобъемлющее соглашение по завершению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Axios Барака Равида.
"Президент Трамп заявил (президенту Украины Владимиру - ред.) Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны", - сообщил журналист Axios.
По словам источника, Трамп во время разговора с Зеленским также сказал, что быстрое подписание мирного соглашения лучше прекращения огня.
Трамп сегодня утром, 16 августа, провел телефонный звонок с Зеленским и европейскими лидерами. Известно, что в разговоре участвовали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий и премьер Великобритании Кир Стармер,
Также к разговору присоединились генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
По словам Зеленского, разговор был содержательным, сначала один на один, а затем с участием европейских лидеров. Президент Украины также сообщил, что детали завершения войны и убийств будет обсуждать с Трампом во время встречи в Вашингтоне уже в этот понедельник.
Напомним, что сегодня ночью, 16 августа, в Анкоридже, штат Аляска, состоялась встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Основной темой переговоров стали боевые действия России в Украине.
