Путін вирушить із візитом до Китаю на 4 дні. Будуть масштабні переговори, - росЗМІ

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Кремля Володимир Путін вирушить до Китаю. Візит триватиме 4 дні і відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Згідно зі словами прокремлівського "журналіста" Павла Зарубіна, у Китаї заплановані масштабні переговори. На яку тему - неясно.

"Володимир Путін вирушить із чотириденним візитом до КНР. Заплановані масштабні переговори делегацій Росії та Китаю", - цитують росЗМІ Зарубіна.

Також повідомляється, що Путін планує взяти участь у саміті Шанхайської організації співпраці (ШОС). Захід пройде в Тяньцзіні і, як відомо, триватиме з 31 серпня по 1 вересня.

Раніше заступник глав МЗС Китаю Лю Бінь говорив, що в саміті ШОС візьмуть участь глави держав і урядові делегації з більш ніж 20 країн, а також представники 10 міжнародних організацій.

Ще одне з прокремлівських видань RT писало, що очільник Китаю Сі Цзіньпін проведе зустріч із керівниками зарубіжних країн і міжнародних структур на березі річки Хайхе.

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, у липні видання The Times писало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Зокрема, видання повідомляло, що Сі запросить Трампа на парад до Китаю з нагоди закінчення Другої світової війни у вересні. І на цьому ж святкуванні має бути й Путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.

Але незабаром у Кремлі спростували цю інформацію. Щонайменше, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нічого не знає про підготовку тристоронньої зустрічі.

Зазначимо, що до цього Сі і Путін зустрілися в травні, коли китайський лідер був із візитом у Москві з нагоди так званого "дня перемоги" 9 травня. Причому його візит тривав кілька днів.

