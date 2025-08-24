Согласно слов прокремлевского "журналиста" Павла Зарубина, в Китае запланированы масштабные переговоры. На какую тему - неясно.

"Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая", - цитируют росСМИ Зарубина.

Также сообщается, что Путин планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет в Тяньцзине и как известно, будет длится с 31 августа по 1 сентября.

Ранее заместитель глав МИД Китая Лю Бинь говорил, что в саммите ШОС будут принимать участие глав государств и правительственных делегаций из более чем 20 стран, а также представители 10 международных организаций.

Еще одно из прокремлевских изданий RT писало, что глава Китая Си Цзиньпин проведет встречу с руководителями зарубежных стран и международных структур на берегу реки Хайхэ.