Путин отправится с визитом в Китай на 4 дня. Будут масштабные переговоры, - росСМИ

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимир Путин отправится в Китай. Визит будет длится 4 дня и состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Согласно слов прокремлевского "журналиста" Павла Зарубина, в Китае запланированы масштабные переговоры. На какую тему - неясно.

"Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая", - цитируют росСМИ Зарубина.

Также сообщается, что Путин планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет в Тяньцзине и как известно, будет длится с 31 августа по 1 сентября.

Ранее заместитель глав МИД Китая Лю Бинь говорил, что в саммите ШОС будут принимать участие глав государств и правительственных делегаций из более чем 20 стран, а также представители 10 международных организаций.

Еще одно из прокремлевских изданий RT писало, что глава Китая Си Цзиньпин проведет встречу с руководителями зарубежных стран и международных структур на берегу реки Хайхэ.

Встреча Путина и Си Цзиньпина

Напомним, в июле издание The Times писало, что лидер Китая Си Цзиньпин хочет устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, издание сообщало, что Си пригласит Трампа на парад в Китай по случаю окончания Второй мировой войны сентябре. И на этом же праздновании должен быть и Путин, который уже принял приглашение китайского лидера.

Но вскоре в Кремле опровергли эту информацию. Как минимум, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва ничего не знает о подготовке трехсторонней встречи.

Отметим, что до этого Си и Путин встретились в мае, когда китайский лидер был с визитом в Москве по случаю так называемого "дня победы" 9 мая. Причем его визит длился несколько дней.

