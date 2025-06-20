Путін вірить у перемогу шляхом затяжної війни, але є нюанс, - ISW

На думку експертів, за останній рік Заходу не вдалося переконати російського диктатора Володимира Путіна переглянути свою теорію перемоги у війні проти України.

Публічні заяви очільника Кремля свідчать про те, що він досі вірить у здатність російських військ перемогти у війні на виснаження шляхом поступового просування вздовж лінії фронту без обмежень у часі.

Аналітики нагадали, що під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) у червні 2024 року, диктатор чітко виклав свою теорію перемоги.

За нею, російські війська мають змогу й надалі повільно, але неухильно просуватись, перешкоджати Україні в проведенні успішних наступальних операцій, які мають оперативне значення, і таким чином виграти війну на виснаження.

"Оцінка Путіна, що поступові успіхи російської армії дозволять досягти його цілей в Україні, ґрунтується на припущенні, що Сили оборони не зможуть звільнити жодної значущої території, яку захопить Росія. А російське військо зможе підтримувати наступальні дії з поступовими тактичними успіхами попри великі втрати", - вважають в ISW.

Цю версію підтверджує прес-конференція Путіна під час ПМЕФ 19 червня 2025 року, яка підтверджувала, що він досі дотримується вищезгаданої теорії через рік після її публічного озвучення.

Суть теорії Путіна

Експерти переконані, що теорія перемоги Путіна базується на критичних припущеннях щодо можливостей України та стійкості західної підтримки - чинниках, які Захід досі здатен змінити.

Згідно з цією теорією, армія РФ і проросійські сили зможуть скористатися перевагою в живій силі та ресурсах, щоб виснажити ЗСУ, а українці не зможуть повернути жодної території, що має оперативне чи стратегічне значення.

В ISW переконані, що в середньостроковій перспективі Росія зіткнеться з низкою серйозних викликів у сфері економіки та оборонної промисловості, що не дозволить їй підтримувати затяжну війну проти України.

На думку аналітиків, подальше зростання цін на нафту, спровоковане ізраїльськими ударами по Ірану, може збільшити доходи РФ від експорту нафти й посилити її спроможність фінансувати воєнні дії.

Однак це станеться лише за умови, що ціни залишаться високими і на російську нафту не буде накладено додаткових міжнародних санкцій.

"Збільшення обсягів військової допомоги Україні та економічного тиску на РФ з боку Заходу здатне посилити позиції ЗСУ на полі бою, поглибити економічні проблеми Росії та використати її слабкі сторони для досягнення вигідної переговорної позиції, яка дозволить Україні й Заходу змусити Кремль до критичних поступок і завершити війну на справедливих умовах", - переконані в Інституті вивчення війни.

Рефлексивний контроль

Експерти також звернули увагу на той факт, що на прес-конференції 19 червня Путін заявив, що потенційна передача Україною німецьких ракет Taurus нібито не вплине на перебіг бойових дій в Україні, але завдасть "серйозної шкоди" відносинам Німеччини та Росії.

В ISW нагадали, що раніше кремлівські чиновники неодноразово висували "аналогічні та неправдиві" твердження про те, що західна зброя не може змінити ситуацію на полі бою.

"Такі заяви Путіна є частиною постійної кампанії рефлексивного контролю Кремля, спрямованої на примушення Заходу ухвалювати рішення, вигідні Росії. Наприклад, утриматись від подальшої допомоги Україні або припинити зусилля з посилення обороноздатності НАТО", - переконані в ISW.