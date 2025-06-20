Путин верит в победу путем затяжной войны, но есть нюанс, - ISW

По мнению экспертов, за последний год Западу не удалось убедить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свою теорию победы в войне против Украины.

Публичные заявления главы Кремля свидетельствуют о том, что он до сих пор верит в способность российских войск победить в войне на истощение путем постепенного продвижения вдоль линии фронта без ограничений во времени.

Аналитики напомнили, что во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2024 года, диктатор четко изложил свою теорию победы.

Согласно ней, российские войска могут и в дальнейшем медленно, но неуклонно продвигаться, препятствовать Украине в проведении успешных наступательных операций, которые имеют оперативное значение, и таким образом выиграть войну на истощение.

"Оценка Путина, что постепенные успехи российской армии позволят достичь его целей в Украине, основывается на предположении, что Силы обороны не смогут освободить ни одной значимой территории, которую захватит Россия. А российское войско сможет поддерживать наступательные действия с постепенными тактическими успехами, несмотря на большие потери", - считают в ISW.

Эту версию подтверждает пресс-конференция Путина во время ПМЭФ 19 июня 2025 года, которая подтверждала, что он до сих пор придерживается вышеупомянутой теории через год после ее публичного озвучивания.

Суть теории Путина

Эксперты убеждены, что теория победы Путина базируется на критических предположениях относительно возможностей Украины и устойчивости западной поддержки - факторах, которые Запад до сих пор способен изменить.

Согласно этой теории, армия РФ и пророссийские силы смогут воспользоваться преимуществом в живой силе и ресурсах, чтобы истощить ВСУ, а украинцы не смогут вернуть ни одной территории, имеющей оперативное или стратегическое значение.

В ISW убеждены, что в среднесрочной перспективе Россия столкнется с рядом серьезных вызовов в сфере экономики и оборонной промышленности, что не позволит ей поддерживать затяжную войну против Украины.

По мнению аналитиков, дальнейший рост цен на нефть, спровоцированный израильскими ударами по Ирану, может увеличить доходы РФ от экспорта нефти и усилить ее способность финансировать военные действия.

Но это произойдет лишь при условии, что цены останутся высокими и на российскую нефть не будут наложены дополнительные международные санкции.

"Увеличение объемов военной помощи Украине и экономического давления на РФ со стороны Запада способно усилить позиции ВСУ на поле боя, углубить экономические проблемы России и использовать ее слабые стороны для достижения выгодной переговорной позиции, которая позволит Украине и Западу заставить Кремль к критическим уступкам и завершить войну на справедливых условиях", - убеждены в Институте изучения войны.

Рефлексивный контроль

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что на пресс-конференции 19 июня Путин заявил, что потенциальная передача Украиной немецких ракет Taurus якобы не повлияет на ход боевых действий в Украине, но нанесет "серьезный ущерб" отношениям Германии и России.

В ISW напомнили, что ранее кремлевские чиновники неоднократно выдвигали "аналогичные и ложные" утверждения о том, что западное оружие не может изменить ситуацию на поле боя.

"Такие заявления Путина являются частью постоянной кампании рефлексивного контроля Кремля, направленной на принуждение Запада принимать решения, выгодные России. Например, воздержаться от дальнейшей помощи Украине или прекратить усилия по усилению обороноспособности НАТО", - убеждены в ISW.