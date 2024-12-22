Фіцо зробив заяву після зустрічі з Путіним

Словацький прем'єр Роберт Фіцо зробив заяву після свого візиту до російського диктатора Володимира Путіна в Москву. За його словами, візит став відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на Facebook-сторінці прем'єра Словаччини.

Як написав Фіцо у Facebook, він нібито попередив європейських лідерів про плани поїхати до Путіна.

"Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині", - заявив словацький прем'єр.

Він розповів, що російський диктатор зі свого боку підтвердив готовність РФ продовжувати постачати газ в Європу, хоч це і буде неможливо після 1 січня 2025 року через позицію України.

"У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні. Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про взаємні відносини між Словаччиною та РФ", - додав Фіцо.