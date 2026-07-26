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Путін використав заклик Казахстану про заморозку війни у власних цілях, - ISW

16:10 26.07.2026 Нд
2 хв
Аналітики пояснили, чому Кремль вкотре відкинув ідею зупинки бойових дій по лінії фронту
aimg Валерія Абабіна
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Путін, ймовірно, використав зустріч із президентом Казахстану, щоб виправдати продовження війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що запропонував Токаєв

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим у Омську на російсько-казахстанському форумі міжрегіонального співробітництва 25 липня.

Під час зустрічі Токаєв заявив, що багатьом важко зрозуміти походження російської війни в Україні, і закликав Москву та Київ заморозити лінію фронту й повернутися до переговорів у стамбульському форматі.

У відкритій частині зустрічі Путін на ці слова не відповів.

Відповідь Кремля

Пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що Путін детально розповів Токаєву про війну і сказав, що заморозити нинішню лінію фронту неможливо - Росія, мовляв, "повинна досягти своїх цілей на полі бою".

Пєсков також повторив стандартну тезу Кремля: бойові дії можуть припинитися "до кінця сьогоднішнього дня", якщо мовляв Україна "прийме відповідні рішення".

В ISW нагадують: російські чиновники постійно закликають Україну капітулювати перед максималістськими вимогами Москви.

Вони включають передачу всіх Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей ще до початку мирних переговорів - які до того ж не гарантовано приведуть до змістовної мирної угоди.

Кому насправді адресований сигнал

Аналітики звертають увагу на тло, на якому пролунала відмова: Путін стикається зі зниженням рейтингів схвалення і довіри, дедалі складнішою економікою та зростанням втрат за мінімальні здобутки в Україні - при тому, що веде війну здебільшого так само, як і з 2022 року.

За оцінкою ISW, Кремль продовжує сигналізувати росіянам, що ті мають бути готові нести витрати тривалої війни проти України. Зустріч Путіна з Токаєвим, ймовірно, стала для Москви зручною платформою, щоб укотре нагадати росіянам це виправдання.

Нагадаємо, 25 липня Токаєв на зустрічі з Путіним в Омську запропонував "заморозити" війну і повернутися до "стамбульської формули 2.0". Свою пропозицію він озвучив як особисту думку, пояснивши це тим, що до нього нібито звертаються щодо посередництва.

Україна на заклик відреагувала позитивно - в. о. глави МЗС Андрій Сибіга назвав звернення Токаєва "реалістичним, вчасним та мудрим", нагадавши, що Київ уже пропонував зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту і перейти до дипломатії.

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КазахстанВійна в Україні