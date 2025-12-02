UA

Путін вигадав нову погрозу Україні після атак на танкери "тіньового флоту" РФ

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін погрожує позбавити Україну виходу до моря через те, що на танкери "тіньового флоту" було здійснено атаку.

Як передає РБК-Україна, заяву глави Кремля наводить "Коммерсантъ".

Диктатор, коментуючи атаку на танкери в Чорному морі, заявив, що Росія "розгляне можливість заходів у відповідь щодо суден тих країн", які нібито допомагають Україні здійснювати операції проти російських танкерів.

"Найрадикальніший спосіб - це відрізати Україну від моря, тоді й неможливо буде займатися піратством загалом у принципі", - додав Путін.

Він зажадав, щоб українське керівництво "і ті, хто стоїть за їхньою спиною", подумали, "чи варто продовжувати таку практику".

Атака на танкери

Нагадаємо, 28 листопада в Чорному морі, неподалік від Босфору, спалахнула пожежа на двох танкерах, які належать до російського так званого "тіньового флоту".

Турецький Мінтранс повідомив, що на судні Kairos стався вибух і загоряння під час його переходу з Єгипту в російський порт Новоросійськ.

За інформацією турецької влади, на танкер було здійснено "зовнішній вплив".

Ще одне судно - Virat - отримало пошкодження приблизно за 35 морських миль від берегів Туреччини.

Уже 29 листопада джерела РБК-Україна заявили, що морські дрони СБУ Sea Baby завдали успішного удару по двох підсанкційних танкерах Kairo і Virat у Чорному морі. Обидва судна входять до складу російського "тіньового флоту".

Для атаки застосовувалися модернізовані безпілотники Sea Baby, розраховані на подолання великих відстаней і оснащені посиленим зарядом. Обидва танкери були серйозно пошкоджені і фактично виведені з ладу, що ускладнює транспортування російської нафти.

За даними джерел, на момент удару судна йшли порожніми в напрямку Новоросійська для завантаження. Подібні атаки прямо впливають на фінансові ресурси Росії для ведення війни, оскільки ці танкери могли перевозити нафту майже на 70 млн доларів.

