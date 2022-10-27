Путін вигадав фантастичні втрати ЗСУ: майже завжди 1 до 7 або 1 до 8

За даними російської сторони, співвідношення людських втрат на війні в Україні нібито становить 1 до 7 або 1 до 8. Причому на користь окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на дискусійному клубі "Валдай".

"Втрати там місцями, говорю про це з жалем, втрати бувають 1 до 10, 1 до 8. Останнім часом майже завжди 1 до 7 або 1 до 8. Людей не шкодують зовсім. Хіба справжні патріоти своєї країни можуть це допустити", - наголосив він. При цьому він не уточнив, чому за такої явної "переваги" в Росії було оголошено мобілізацію ще 300 тисяч військовослужбовців.